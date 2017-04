TURGEON, Daniel



Entouré de l'amour des siens, à l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 avril 2017, à l'âge de 51 ans et 11 mois, est décédé monsieur Daniel Turgeon, conjoint de Marie-Claude Fournier, fils de monsieur Norbert Turgeon et madame Denise Lemieux, il demeurait à Saint-Henri-de-Lévis. Outre sa conjointe et ses parents, il laisse dans le deuil ses fils: Christopher et Thomas; ses frères et sa soeur: Pierre (Nancy Lozier), Stéphane (Amélie Lacasse), Isabelle (Stéphane Lemay) et ses filleuls: Alexandre Turgeon et Mathieu Dion; ainsi que sa belle-mère madame Carmelle Samson; ses beaux-frères et belles-soeurs: Ghislain (Hélène Gosselin), Carole (Réjean Roy), Christiane (Jean Rousseau), Jean-Yves (Brigitte Nadeau), Lucie, Esther (Sylvain Lemay), Guylaine (Gaétan Dion) et Johanne; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du CLSC de Bellechasse, le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins reçus ainsi qu'au Dr. Luc Aurèle Loiselle pour son humanité, Dr Jacques Levasseur et Dre Nathalie Bourget. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au futur centre de cancérologie de l'Hôtel-Dieu de Lévis, à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis ou à la Fabrique de Saint-Henri. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidencele vendredi 28 avril de 14 à 17h et de 19h à 22h et le samedi 29 avril à compter de 9h.