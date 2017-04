GRONDIN, Francine Cloutier



Au Centre hospitalier Chauveau, le 20 avril 2017, à l'âge de 74 ans, est décédée dame Francine Cloutier, épouse de monsieur Paul Grondin, fille de feu Rachel Boucher et de feu Andreas Cloutier. Elle demeurait à Québec (Val-Bélair). La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 9h30 à 12h et seraLes cendres seront déposées au cimetière de Loretteville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Paul Grondin; sa soeur Murielle (François Brousseau); sa belle-mère: Jeanne Verner (feu Léopold Grondin); sa nièce Marie-Josée Brousseau (Gaétan Fortin); son neveu Michel Brousseau ainsi que plusieurs autres parents et amis(es). Un sincère remerciement au personnel des soins palliatifs du centre hospitalier Chauveau pour leur dévouement et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin Saint-Louis, Québec (Québec) G1T 1P5, tél. 418 688-0878, site Internet : www.michel-sarrazin.ca et/ou à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5, tél. : 418 525-4385, site Internet : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.