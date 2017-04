DELISLE, Rita Tremblay



Au Centre d'hébergement du Fargy, le 30 mars 2017, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Rita Tremblay, épouse de monsieur Maurice Delisle. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La direction des funérailles a été confiée à la maisonoù la famille vous accueillera à compter de 10 h. Ses cendres seront déposées au columbarium Wilbrod Robert. Madame Tremblay Delisle laisse dans le deuil ses fils: Mario (Lucie-Pier Bouchard), Martin (Karl Moran) et Stéphane (Sonia Boucher); ses petits-enfants: Alexandre, Jessyca et Léo; sa sœur Jeannette (Claude Martineau); ses belles-sœurs de la famille Delisle: Thérèse (feu André Goulet), Louise (feu Roland Leclerc), Marguerite (feu Simon Noël) et Thérèse Picard (feu Lucien Delisle) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Madame Rita Tremblay Delisle est allée rejoindre ses parents Oscar et Germaine Tremblay; ses frères et sœurs: Adélienne (feu Paul-Aimé Gastonguay), Urbain (feu Géraldine Bouchard), Jeanne D'Arc (feu Frédéric Vaillancourt), Pauline, Fernande (feu Paul-Émile Bouchard), Marcel (feu Gertrude Dorval), André, Jean-Claude (feu Denise Chabot), Lise et Yvon; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Delisle: Madeleine (feu Lionel Gosselin), Roméo (feu Jeanne D'Arc Guérard), Candide (feu Paul Pouliot), Jeanne (feu Maurice Gosselin), Jean-Baptiste (feu Rita Beaudoin), Lorenzo (feu Jeanne D'Arc Lapierre) et Henri (feu Pierrette Lemoine). La famille remercie tout le personnel du 4e étage du Centre d'hébergement du Fargy pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 Avenue Belvédère, bureau 201, Québec, Qc, G1S 3G3. www.societealzheimerdequebec.com