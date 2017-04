TREMBLAY, Marie-Andrée



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 16 avril 2017, à l'âge de 70 ans, est décédée madame Marie-Andrée Tremblay, conjointe de feu monsieur Réjean Gilbert, fille de feu madame Isabelle Dupuis et de feu monsieur Léo Tremblay. Elle demeurait à Saint-Georges.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13h à 16h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Ste-Anne-des-Monts ultérieurement. Il laisse dans le deuil ses enfants: Philippe (Julie Lavoie), Éva-Isabelle (Frédéric Pellerin); ses petits-enfants: Matthias, Antoine, Anne-Frédérique et Xavier; ses frères et sœurs: Madeleine, feu Denis (Jacqueline Bernatchez), Diane (Patrick Burns), Gilles (Normande Babin), Lise (René Gagné), Pierre (Raymonde Lemieux) et Johanne. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, parents et amis(es).