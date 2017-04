FERLAND, Georgette Lajoie



Entourée de ses enfants, à l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 avril 2017, à l'âge de 95 ans et 4 mois, est décédée madame Georgette Lajoie, épouse de feu monsieur Jean-Marie Ferland. Elle demeurait à Charny, anciennement de Champigny. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Carol (Louise Jacques), Lise, Marcel (France Lachance), Christiane et Lucie; ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: Benoît (Sushan Bacon), Yohan, Uashtushkueu, Wata, Suheres, Mario (Lise Bédard), Sidney, Éva, Tiffany, Athéna et Mathieu (Caroline Simard); ses sœurs: Hélène (feu Gaston Alain), Anne-Marie (Jean-Guy Alain); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera à la résidenceà compter de 11h.