OUELLET, Raymond



Au Centre d'Hébergement de Montmagny, le 8 avril 2017, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Raymond Ouellet, époux de feu madame Jeannine Roy et fils de feu monsieur Auguste Ouellet et de feu dame Zélia Gagnon. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à lale samedi 29 avril 2017, jour des funérailles à compter de 9h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Il laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Sylvie Bélanger), Gaston (Josée Labbé), Michel (Claudette Ducharme), Sonia; ses petits-enfants: Sarah, Karine et Julien Ouellet, Jessica et Valérie Morin-Ouellet; son arrière-petit-fils Lohan Pichot, ses frères et sœurs: Lucien Ouellet (Monique Pelletier), Sœur Élisabeth Ouellet, Sœur Marguerite Ouellet, Gilberte Ouellet (Pierre Ouellet), Jean-Guy Ouellet (Rita Guimont); ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille de la famille Roy, ses neveux et nièces, cousins, cousines et amis(es). Un remerciement bien spécial à monsieur Gilles Gaudreau pour son dévouement et sa grande présence pour notre père dans ses dernières années à domicile. La famille tient à remercier également le personnel de l'Hôpital de Montmagny, du Centre d'Hébergement de Montmagny et Mme Auger de la Résidence La Centaurée pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le Cancer (Challenge SRC Sonia Ouellet Islande 2018). Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la