HÉBERT, Nicole Faucher



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 19 avril 2017, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Nicole Faucher, épouse de feu monsieur Gérard Hébert, fille de feu dame Aurore Langlois et de feu monsieur Joseph Faucher. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres aude 8 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Linda (Stéphan St-Jean), Benoît (France St-Jean), Gilles (Florence Turgeon) et Michel (Isabelle Cantin); petits-enfants: Stéphanie (Tyler Krug-Wilson), Jessica (Maxime Nadeau), Sarah-Maude Roy, Maxime (Mélissa Dufour) et Magalie; arrière-petits-enfants: Alicia, Rosalie, Zoé et Ava; ses sœurs: Juliette (feu Roger Lessard), Monique (feu René Goupil) et feu Pierrette, ses frères: Raymond (Lucette Simard) et feu Jean-Yves (Francine Aubé); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Hébert; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec Qc G1S 3G3. 418-683-8666. Des formulaires seront disponibles sur place.