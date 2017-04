BIBEAU, Édouard



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 19 avril 2017, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Édouard Bibeau, époux de feu madame Raymonde Gagnon, fils de feu monsieur Louis Bibeau et de feu madame Marie Bourque. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants: Pierre, Nancy (Jean-François Caron), Kathy (Benoit Nolin) et Lyne (René Canuel); ses petits-enfants: Nicolas, Francis, Sébastien, Dave, Martin, Steven et leur conjointe. Il laisse également dans le deuil ses arrière-petits-enfants, son frère feu Louis Bibeau et sa soeur madame Céline Bibeau; ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Compenser l'envoi de carte, messe et fleur par un don à la Maison de soins Palliatifs du Littoral. Selon ses volontés aucune cérémonie ne sera célébrée.