LEFRANÇOIS, Richard



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 15 avril 2017, entouré de l'amour de son épouse, avec qui il a partagé 60 ans de sa vie, à l'âge de 85 ans et 3 mois, est décédé monsieur Richard Lefrançois, époux de madame Georgette Goulet. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Il était le fils de feu Albert Lefrançois et de feu Anne-Marie Émond, le beau-fils de feu Irène Chamberland. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Lucien, feu Roger (Jeannette Carrier), Rolande (feu Bernard Vallières), Arthur (Adéline Bolduc), feu René, Doris (Jacques Boucher), Alberte (Jean-Marc Lemieux) et feu Luc; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Goulet: feu Denis (feu Germaine Couture), feu Angélina (feu Antonio Martineau), feu Achille (feu Jeannette Chamberland), feu Marie-Ange (feu Aldor Carpentier), feu Willie (Noémie Morin), feu Marie-Blanche, Annette (feu Guy Gauvreau) et Rose-Hélène (feu Marcel Carrier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s, particulièrement Colette, Lorraine et Marc. La famille remercie le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les excellents soins prodigués, le personnel du CLSC Saint-Romuald et tout particulièrement la docteure Lucie Morneau pour son grand dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, G6V 3Z1 (www.fhdl.ca). La famille vous accueillera aule vendredi 28 avril de 19h à 21h et le samedi 29 avril à compter de 8h30.