7 terrasses où faire l’école buissonnière avec vos collègues

Il fait chaud, il fait beau et vous en avez marre d’être assis derrière votre bureau beige...

C’est l’heure de «tout sacrer là» et d’aller boire avec les collègues.

Voici donc 7 terrasses parfaites pour partager un p’tit verre ou deux et jaser boulot avec vos compagnons de travail.

1. Hotel Nelligan

Une publication partagée par Elise (@elisegabrielle_) le 20 Avril 2017 à 9h37 PDT

Le toit de l’hôtel Nelligan offre non seulement un délicieux menu de cocktails et de bouchées, mais aussi une vue imprenable de la ville. Le service y est sympathique et un brin chic. Détachez votre cravate et prenez le temps d’apprécier cette pause bien méritée.

106 rue Saint-Paul Ouest

2. Boris Bistro

Une publication partagée par Marilou L. (@bymarilou) le 30 Mars 2017 à 11h41 PDT

Petite adresse cachée dans le cœur du Vieux-Montréal, le Boris Bistro offre une terrasse cachée des rayons du soleil et une carte de vins qui donne l’eau à la bouche. Un arrêt obligé si vous travaillez à proximité.

465 rue McGill

3. Jatoba

Une publication partagée par A5 Hospitality (@a5hospitality) le 5 Avril 2017 à 13h01 PDT

Le Jatoba attire les jeunes professionnels pour son ambiance trendy et sa terrasse à couper le souffle. Vous pourrez y manger des plats d’inspirations asiatiques et siroter de fabuleux cocktails.

1184 Place Phillips

4. Labo culinaire

Une publication partagée par Josiane Marquis (@cafejojo_) le 17 Avril 2016 à 14h21 PDT

Le restaurant de la Société des Arts Technologiques offre un menu évolutif qui s’inspire des arrivages saisonniers. Assoyez-vous à une table et commandez-vous un bon verre de vin nature. Il n’y a pas mieux pour décrocher du boulot.

1201 boulevard Saint-Laurent

5. Taverne F

Une publication partagée par Mélodie L 🌿 (@melodielamoureux) le 6 Mai 2016 à 20h07 PDT

La Taverne F, située au cœur de la Place-des-arts, offre aux gourmands un menu riche en saveurs, mais également une vue imprenable de la place des Festivals. Profitez-en pendant que c’est encore calme et propice aux discussions.

1485 rue Jeanne-Mance

6. Benelux

Une publication partagée par Jennica Grienke (@jengreenkey) le 3 Sept. 2016 à 14h44 PDT

Pour les amateurs de bières et de grosses discussions enflammées, direction le Benelux. Cette microbrasserie située sur la rue Sherbrooke offre à ses fidèles une belle terrasse où déguster un menu de snacks et de bières sans se ruiner.

245 rue Sherbrooke Ouest

7. Terrasse William Gray

Une publication partagée par S H A R O N (@she.is.khaleesi) le 11 Août 2016 à 11h28 PDT

L’hôtel William Gray est une des adresses les plus prisées par les blogueurs, puisque son décor est tout simplement à couper le souffle. Sa terrasse offre d’ailleurs une vue magnifique du Vieux-Port!

423 rue Saint-Vincent