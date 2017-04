THIBODEAU, Henri-Louis



Au Pavillon Baillargeon à Saint-Benoît, le samedi 22 avril 2017, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Henri-Louis Thibodeau, époux de feu Françoise Lachance. Il demeurait à St-Benoît-Labre. Monsieur Henri-Louis Thibodeau sera exposé à la résidence funérairele vendredi 28 avril en après-midi de 13h30 à 16h30 et en soirée de 19h à 21h30 ainsi que samedi, jour des funérailles, à compter de 9h.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil sa fille Lise (Francis Pépin) et ses deux petits-fils Martin et Alex Poulin. Il était le frère de feu Paul-Emile (Ginette Casista) feu Noëlla (feu Léopold Lachance), feu Germaine (feu Roland Busque), feu Germain, feu Marcel, Denis (Jacqueline Mercier), Denise (Réjean Giguère), Rose-Hélène (feu Jean-Marc Roy), Gilberthe (Renald Blais), feu Gabrielle (Paul Turcotte) et Monique (feu Serge Maheux). Il était le beau-frère de feu Henri-Louis, feu Léopold (feu Noëlla Thibodeau),feu Rosaire, feu Marie-Louise (feu Rolland Lachance), feu Alcide (feu Gisèle Busque), Thérèse (feu Georges Lachance), feu Gérard (Cécile Busque) Soeur Hélène SSCM et feu Benoit (Léonne Lachance). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de la Résidence Pavillon Baillargeon pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Benoît-Labre.