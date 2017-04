PILOTE, Raymond



Au CHSLD de St-Flavien, le 16 avril 2017, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Raymond Pilote, époux de madame Monique St-Jacques. Natif de St-Félicien, il demeurait à Laurier-Station. Il laisse dans le deuil son épouse Monique St-Jacques ainsi que ses enfants: Suzanne Michaud (Pierre Bernier), leurs enfants: Nathalie Bernier (Éric Lavoie), David Bernier (Jessy Gagnon Falardeau), Pier-Luc Bernier; feu Francine Michaud; François Michaud (Robin Nault), leurs enfants: Sandra Michaud (Keven Savard), Catherine Michaud, Félix Michaud (Camille Lévesque); ses arrière-petits-enfants: Anabel, Jaden, Sofia; ses frères et sœurs: feu Annette Pilote, Jean-Rock Pilote (Reine Lavertue), feu Monique Pilote, Gemma Pilote, Noëlla Pilote, Yvon Pilote (Marcelle Marceau), feu Richard Pilote, Claude Pilote (Hélène Lavoie), Francine Pilote (Jacques Fortin), feu Paul-André Pilote; ainsi que les beaux-frères et belles-sœurs des familles Michaud et St-Jacques; plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s.La famille remercie toute l'équipe du CHSLD de St-Flavien pour leurs merveilleux soins et leur soutien. La famille recevra les condoléances à la maison funérairele vendredi 28 avril 2017 à compter de 11h.Les offrandes de fleurs peuvent être remplacées par un don à La Société Alzheimer de Québec. 305-1040, av. Belvédère, Québec G1S 3G3, www.societealzheimerdequebec.com.