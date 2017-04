DESCHÊNES, Jacques



À l'Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière le 15 avril 2017, est décédé à l'âge de 86 ans et 8 mois, monsieur Jacques Deschênes, époux de feu dame Monique Bérubé. Il était le fils de feu Lucien Deschênes et de feu Marie-Louise Bérubé. Il demeurait à La Pocatière, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et amis pour recevoir les condoléances aule vendredi 28 avril, de 19 h à 22 h et samedi, jour des funérailles, de 12 h à 13 h 50.et sera suivi de l'inhumation au cimetière des Pins. Il laisse dans le deuil ses enfants: Michel et Guylaine; ses petits-enfants: Alex, Maxime, Camille et leur mère Mme Hélène Lebel. Il était le frère et le beau-frère de: Madeleine (feu Lucien Anctil), feu Thérèse (feu Armand Croteau), feu Jeanne-D'Arc (feu Valmont Bérubé), feu Monique, feu Marie-Claire (feu Raymond Hamelin), feu Philippe (feu Marguerite Desjardins), feu Georges-Henri (feu Jeannette Gagnon), et de la famille Bérubé: feu Claudette (feu Edouard Raymond), Céline, Nicole, Rodrigue (Aline DeRoy), feu Jean-Paul (Pierrette Thériault), Gontrand, Clermont, Georges-Henri (Claudette Caron), Daniel (Johanne Castonguay), Mario (Linda Buissière). La famille remercie les membres du personnel de l'Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière et celui de la Résidence Hélène-Lavoie pour leur soutien, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière. (Des formulaires seront disponibles au salon). Direction funéraire :