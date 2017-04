8 citations de Sam Hamad dont on se souviendra pour les mauvaises raisons

"Je ne regrette rien", a lancé l’ancien ministre Sam Hamad, en annonçant jeudi qu’il quittait la vie politique.

Mais une question subsiste: le député libéral d’origine syrienne ne regrette-t-il vraiment aucune de ses perles, lancées publiquement durant ses 14 années de vie politique active?

Petit retour sur quelques fois où Sam Hamad s’est un peu enfargé dans ses mots:

1. «On vient pas d’inventer la roue à trois boutons.»

Après avoir suscité les rires de l'assistance, le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale s'est aperçu de son erreur et affirmait à la blague: «C'est une nouvelle expression.» C’était en janvier 2016.

2. Un petit tour au purgatoire?

«Vous savez, c’est le prérogatoire du premier ministre. C’est lui qui décide» a expliqué le député de Louis-Hébert, également en janvier 2016, commentant le remaniement ministériel imminent. Craignait-il le purgatoire en essayant de dire prérogative?

En tout cas, le résultat est évocateur...

3. Introduire la population

«Décevant, M. le président, décevant d’introduire la population en erreur puis penser qu’on fait ça.» - Sam Hamad, au sujet de la grève des traversiers, alors qu’il répond à la CAQ à l’Assemblée nationale, le 21 octobre 2015.

Ouch.

4. Un homme prudent

Sam Hamad se prononce sur la possibilité que la Caisse de dépôt investisse dans le retour des Nordiques le 27 août 2015.

Bien joué.

5. «Les gens de Québec veulent une équipe de hockey, pas un pays.»

Le ministre se posant en connaisseur des priorités de la ville de Québec le 10 mars 2014.

Photo d'Archives

Trois ans plus tard, force est de constater que les citoyens de Québec devront se passer des deux.

6. Sam et les clowns

«Des cours de clown, des cours de rire — on rit ensemble et on s’aime —, ça va être terminé.» Le 30 avril 2015, M. Hamad tente de s’étendre au sujet des formations à préconiser au sein des entreprises.

C'est beau.

7. De l’importance de ne pas trop s’assoir confortablement

Commentant les statistiques sur le chômage à Québec le 13 février 2010.

Qu’est-ce qui a de mal à s’assoir sur son oreiller?

8. Sam Hamad et les chauves

«Je ne peux pas aller tirer les cheveux de Steven... Écoute, il n’a pas de cheveux», a-t-il lancé tentant d’expliquer son impuissance devant les pertes d’emplois au chantier Davie, en mai 2015.

C’est vrai que ça n’aurait pas été facile.