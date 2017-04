DUBÉ, Nicole



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 15 avril 2017, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Nicole Dubé, fille de feu Paul Dubé et de feu Marie-Blanche Boutet. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Thérèse (feu Paul-Émile Arsenault), feu Marcel, feu Gisèle (Michel O'dess), feu Gérard (feu Marielle Fortier), feu Albert (Louisette Laflamme) et Micheline (Gilles Boudreau). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que des ami(e)s. La famille recevra les condoléances aude 11h à 13h45.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial pour le personnel de l'hôpital l'Enfant-Jésus pour les bons soins, leur compassion et leur dévouement. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ (2700 ch. des Quatre-Bourgeois, Québec). Pour rendre hommage à Mme Dubé, nous vous invitons à visiter notre site au www.dignitequebec.com