DOUCET, Micheline



Au Centre d'hébergement Saint-Antoine, le 15 avril 2017, à l'âge de 70 ans, est décédée dame Micheline Doucet, épouse de monsieur Denis Bouchard et la fille de feu monsieur Paul-Émile Doucet et de feu dame Florence St-Hilaire. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Denis Bouchard; ses enfants: Nancy (Benoît Dumais), Sonia (Russell Bash) et Chantal (Denis Bureau); ses petits-enfants: Gabrielle, Jennifer, Daisy, Gabriel et Allison; son arrière-petite-fille Alexia; ses frères: feu Marcel (Bérangère Picard), feu Gilles (Micheline Thériault) et Claude (Lise Fortier); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Raymond (Jacqueline Frigault), feu Jean-Guy (feu Claudette Gagné), feu Clément (Claire Giroux), Claudette (Robert Paradis), Roger (Nicole Simard) et Hélène (Michel Lachance) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du deuxième étage du Centre d'hébergement Saint-Antoine. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la Sclérose en Plaques, 245, rue Soumande, bureau 202, Québec, Qc, G1M 3H6, tél. : 418-529-9742.