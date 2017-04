MORISSETTE, Cécile Tanguay



À l'I.U.P.C.Q., le 11 avril 2017, à l'âge de 80 ans, est décédée dame Cécile Morissette, épouse de feu monsieur Jean-Yves Tanguay et fille de feu monsieur Alfred Morissette et de feu dame Béatrice Roy. Elle demeurait à Québec.Québec et de là au cimetière Belmont. La famille vous accueillera à l'église 1 heure avant la cérémonie, soit de 10h à 11h. Elle est allée rejoindre ses frères et sa sœur: Gisèle, Louis, Jean-Pierre et Marcel. Elle laisse dans le deuil son ami Benoit; sa sœur Nicole ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation I.U.C.P.Q., 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Qc, G1B 0B8, Tél : 418-656-4999. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.