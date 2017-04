PLOURDE, Robert



À la Maison Paul Triquet, le 7 avril 2017, à l'âge de 90 ans et 10 mois, est décédé monsieur Robert Plourde, fils de feu madame Marie-Jeanne Boulay et de feu monsieur Ludger Plourde. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 12h à 14h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil ses sœurs et son frère: Béatrice (feu Robert Dionne), Jeannine (feu Raymond Pépin) et Gérard (Aline Bouchard); sa belle-sœur Cécile Plante (feu Raymond Plourde); ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères Jean-Paul (Jeannine Lefebvre) et Raymond Plourde. La famille tient à offrir ses sincères remerciements à tout le personnel de la Maison Paul Triquet pour les bons soins reçus dans la dignité et le respect. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, Québec, Qc, Téléphone : 1 888 939-3333, Courriel : info@sic.cancer.ca, Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.