SIROIS, Roger



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 21 avril 2017, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Roger Sirois, époux de feu madame Gemma Dutil. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil son fils Jacques (Lyne Rancourt); ses petits-enfants: Jean-Sébastien (Andrée-Anne Beaudry) et Sabrina (Guillaume Désilets et son fils William); son arrière-petite-fille Maxim; ainsi que son amie Rose Gilbert Alain et sa famille: Ginette, Andrée, Pierre et leurs enfants. Il était le frère de feu Gilberte (feu Roger Nadeau), feu Edith (feu Roger Prince), feu Alphonse (feu Jeannette Carbonneau), feu Aline (feu René Jutras), feu Marguerite et de feu Raymond (Jeannette Turgeon); le beau-frère de feu Yvette Dutil, feu Jean-Léo Dutil (Marie-Paule Labonté), feu Jeanne D'Arc Dutil (feu Raymond Bilodeau), feu Fernande Dutil (feu Léonard Roy), feu Elisabeth Dutil (Jean-Guy Aubé), feu Raymonde Dutil (Raymond Prévost), Gilles Dutil (feu Louise Gravel), Adrien Dutil (Rose Dumont), Aimé Dutil (Lise Letendre) et de Jacqueline Dutil (François Sipas). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Merci aux employés du 3ème étage du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis et au docteure Suzanne Paquet pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis (www.castjoseph.com) ou à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (www.alzheimerchap.qc.ca). La famille vous accueillera auà compter de 10h.