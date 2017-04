TREMBLAY, Édouard



À Québec, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Édouard Tremblay, fils de feu madame Irène Carrier et de feu monsieur Léopold Tremblay.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Nathalie et Dany ainsi que la mère de ses enfants Marthe Poulin; ses frères et sœurs: Marie-Claire (feu Jacques Bédard), feu Camil (feu Charlotte Richard), feu Denise (feu Maurice Lapointe), Jules (feu Gisèle Janvier), feu Noëlla (feu Albert Morin), Yvan (Pierrette Paré), feu Micheline (feu Claude Girard), feu Gaston (Aline Bédard), feu Thérèse, Suzanne (Marcel Daigle), Henri (feu Lucette Simard), feu Rose-Aimée et Francine (Jean-Marc Bellavance); ses beaux-frères et belles-sœurs Poulin: feu Léo (Judith Poulin), Évelyne, Jacqueline (Damien Bolduc), Paul-Émile (Denise Roy) et Marc-Yvon; ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'A.V.C.: tél.: 1-855-932-5078 site web: www.coeuretavc.ca ou à la Société canadienne du cancer: tél.: 514-255-5151 site web: www.cancer.ca. Des formulaires de dons seront disponibles sur place.