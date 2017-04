VÉZINA, Roger



À l'unité de soins palliatifs de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec, le 22 avril 2017, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Roger Vézina, époux de madame Annette Marcoux. Il demeurait à Québec. La famille vous accueillera leà compter de 18 h au centre commémoratifMonsieur Vézina laisse dans le deuil son épouse madame Annette Marcoux, ses enfants : Luc, Lucie, Collette, Michel et Jacques (Claire Vaillancourt) ; ses petits-enfants : Patrice et Daniel Audet, Amylie et Antony Vézina ; ses frères et sœurs : Sr Anne-Marie SFA, Alfred, Jean-Charles (Huguette Plamondon), Monique et Madeleine (feu Régent Rodrigue); sa belle-soeur Marie-Claire Marcoux (feu Roland Richard), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le père de feu Pierre Vézina et le grand-père de feu Jessi Audet. Remerciement spécial au personnel de l'unité de soins palliatifs de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation CERVO, 2601, chemin de la Canardière, bureau J-9000, Québec, QC G1J 2G3www.fondationcervo.com