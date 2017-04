GAGNON, Lise



Au levé du soleil, le 22 janvier 2017, Lise s'est séparée de son corps devenu trop souffrant pour lui permettre de continuer à profiter de la vie. Tel un ange, son esprit s'est envolé pour retrouver tous ceux et celles, parents et amis, qu'elle aimait tant. Nous n'avons qu'à fermer les yeux et penser à elle pour la garder près de nous. Elle continuera sans doute de nous aimer, nous guider avec toute la gentillesse que nous lui connaissons.Au Centre de santé de Chibougamou, le 22 janvier 2017, est décédée à l'âge de 69 ans, Mme Lise Gagnon conjointe de M. Michel Bourdage. Elle était la fille de feu Gérard Gagnon et de feu Lucienne Pelletier. Native de Saint-Pacôme, elle demeurait à Chibougamou. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances au, de 13 h à 15 h 50.et de là les cendres seront déposées au columbarium. Elle laisse dans le deuil son conjoint bien-aimé Michel; son frère Réal (Jeanne-D'Arc Lebel), leurs enfants: David et Mélanie (Danny Du Mays); sa sœur Ginette (Albert Gagnon), leurs enfants: Éric (Karine Beaudoin), sa filleule adorée Annick (Louis Tremblay) et leur fils Étienne; les enfants de son conjoint: Suzy (Éric Desrochers) et leurs enfants, Pascal (Mégalie Aubé) et leurs enfants. Sont aussi affectés par son départ ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Bourdage: Richard (Madone Chicoine), Denise (Ludger Arsenault), May (Maurice Poirier), Suzanne (Paul Babin), Réjean (Justine Paquet), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ses nombreux ami(e)s, qu'elle aimait énormément, de Bonaventure, Gaspésie. La famille désire remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Chicoutimi et du CSSS de Chimougamou pour les bons soins prodigués. Un Merci particulier à Mme Sylvie Boily de Jonquière pour son accompagnement, son support, sa présence, ses paroles d'affection et d'encouragement tout au long du séjour de Lise à l'Hôpital de Chicoutimi. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Relais pour la vie (Société canadienne du cancer). Des formulaires seront disponibles au salon. Direction funéraire