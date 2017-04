[AUDIO] Lino Zambito n’a plus confiance en l’UPAC

Lino Zambito était de passage jeudi matin à l’émission Moreault en jase sur les ondes de CHOI Radio X 98,1. Il était appelé à commenter son tweet «Finalement le ménage commence à Québec!!!», faisant référence à la démission de Sam Hamad. Il ne s’est pas gêné pour écorcher l’Unité permanente anticorruption (UPAC) et son commissaire, Robert Lafrenière, dans le même segment.

Voici quelques citations.

«Vendredi passé, j’ai été rencontré par deux enquêteurs l’UPAC concernant ce financement-là du Parti libéral. Je les ai rencontrés poliment et j’ai refusé de faire une déclaration. Je leur ai dit: «moi, j’ai complètement perdu confiance en monsieur Lafrenière et jusqu’à temps qu’il va être à la tête de l’UPAC, je ne collaborerai plus avec eux.»

«Je l’ai tout le temps dit. Il a mis le gouvernement à genoux avec l’arrestation de Normandeau. Ils n’avaient plus le choix de le renouveler... Il a bien joué ses cartes M. Lafrenière.»

«J’ai tout le temps préconisé qu’il y avait des liens entre le bureau du PM et M. Lafrenière... Il y une game politique qui se faisait et je pense que M. Francoeur, sans donner des noms, a étalé sur la place publique que l’on protégeait certaines personnes. À partir de là, il faut que la lumière soit fait s’il y a des élus du Parti libéral, des ministres, des anciens ministres qui ont fait de la fraude ou de la corruption, ils doivent être imputables comme le monde l’est. Ils doivent être amenés devant la justice et en payer le prix.»

