ROBITAILLE, Paul-André



À l'Hôpital du Haut Richelieu, le 12 janvier 2017, à l'âge de 87 ans et 10 mois, est décédé monsieur Paul-André Robitaille, époux de madame Louise Montreuil, fils de feu madame Yvonne Bisson et de feu monsieur J.Willie Robitaille. Il demeurait à St-Jean-Sur-Richelieu.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13h à 15h.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Lynn (Wayne) et Denis; Aa sœur Monique (Ghislain), son frère Gilles (Jocelyne), ses belles-sœurs: Lina, Thérèse et Monik; ainsi que plusieurs neveux et nièces. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des fleurs ou par un don à la fondation de votre choix. Des formulaires seront disponibles sur place.