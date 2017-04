OLIVIER, Simon



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 15 avril 2017, à l'âge de 90 ans est décédé monsieur Simon Olivier, époux de feu madame Jeanne d'Arc Nadeau, fils de de feu Léo Olivier et de feu Cédia Côté. Il demeurait à Laurier-Station.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à partir de 10h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière de St-Flavien après la cérémonie. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux filles: Pierrette et Nicole; ses deux fils: Gaétan et feu Claude; ses petits-enfants: Steve, Maude, Guylaine, Éveline et Samuel; ses arrière- petits-enfants: Félix, Xavier, Laynie, Catherine, William, Perry, Ryan et Jayden; ses soeurs Louise, Françoise, Rosaline, feu Simone, feu Louise; ses frères: Fernand, Adrien, Denis, Jean-Noël, feu Julien, feu François, feu Armand, feu Léger, feu Paul, feu Camille, feu Jean-Guy; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, beaux-frères, belles-sœurs autres parents et ami(e)s. La famille remercie sincèrement tous ceux et celles qui les ont supportés dans ces moments difficiles par leurs visites, appels et pensées. La famille tient également à remercier tout le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les excellents soins et le support moral.