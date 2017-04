RIVARD, Martine



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 10 avril 2017, à l'âge de 68 ans 1 mois, est décédée dame Martine Rivard, conjointe de monsieur André Lecomte. Née à Rivière-Ouelle, le 4 mars 1949, elle était la fille de feu dame Dorothée Gagnon et de feu monsieur Roland Rivard. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 13h30.Le corps sera par la suite porté en crémation. Madame Rivard laisse dans le deuil son conjoint André Lecomte; les enfants de ce dernier: Jean-Sébastien (Annie Corriveau), Marie-Noël (Yanick Miousse) et ses petits-enfants: Antoine et Alexis; son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Rolande (Louis-Marie Ruel), Carole (Pierre Bérubé), Fabienne, Jocelyne, Jocelyn (Denis Julien); de la famille Lecomte: Jeannine (feu Fernand Richard), Thérèse (Gérard Gagnon), Françoise (feu Marcel Houde), Odette (feu Raymond Lafrance), Jean-Pierre (Louise Dubreuil), Denise (Raynald Tarte), Élisabeth Villeneuve (feu Jacques); ses ami(e)s: Richard Carrier, Louise Carrier, Nicole Carrier, Maurice Carrier et leur conjoint(e) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, collègues de travail de l'Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur et autre ami(e)s. La famille remercie toute l'équipe d'oncologie et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués qui ont adouci sa fin de vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CHU de Québec, Pavillon Hôtel-Dieu, soins palliatifs, Tél.: 418-525-4385, Site: www.fondationduchudequebec.com. Les funérailles sont sous la direction de