ARIAL, Jean-Claude



À la Maison Michel-Sarrazin, le 19 avril 2017, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Arial, époux de madame Francine Gagnon, fils de feu madame Clara Lemieux et de feu monsieur Paul-Henri Arial. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Annie (Mike Dlugoszewski) et Jean-François; ses petits-enfants : Virginie et Jean-Christophe; ses frères et sœurs : Jean-Marc (Colette Tremblay), feu Benoit (Nicole Miller), Colette (Alain Adnot), Raynald (Hélène Simpson), Ghislaine (René Mercier); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Gagnon : Michelle (Jean-Paul Larochelle), André (Angèle Labrecque), Hélène (Denis Rioux), Jean (Diane Laplante), Denise (François Lirette) et Serge, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10h30 à 13h30 suivi duLa famille tient à remercier la Dre Catherine Doyle de même que l'infirmière-pivot, madame Véronique Gagnon, pour son apport si précieux. Un merci sincère également au personnel du CLSC Nord Charlesbourg pour son aide et son réconfort, et tout spécialement au Dre Élyse Roy pour sa patience et sa grande douceur. Enfin, au personnel de la Maison Michel-Sarrazin, nous exprimons notre profonde gratitude pour le dévouement et la compassion dont il a fait preuve. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec, Québec, Téléphone : 418 687-6084Courriel : fondation@michel-sarrazin.caSite web : www.michel-sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.