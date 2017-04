BÉLANGER, Marie-Paule Blais



À l'Hôpital Jeffery Hale de Québec, le 6 avril 2017, à l'âge de 92 ans et 6 mois, est décédée madame Marie-Paule Blais, épouse de feu monsieur Alfred Bélanger et fille de feu monsieur Albert Blais et de feu dame Anna Fournier. Elle demeurait autrefois à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la, jour des funérailles à compter de 13h30.Les cendres seront déposées au Mausolée de Montmagny. Elle laisse dans le deuil sa fille Renée-Claude (Louis-Philippe Pagé), les enfants de feu son époux et de feu madame Cécile Nicole: Lise (Jacques Caouette), Pauline (Claude Gaudreau), Lucette; ses petits-enfants: Thomas et Justin Pagé, Jean-François, Christiane et Geneviève Caouette, Karen et Olivier Gaudreau, ainsi que leur conjoint et conjointe, et ses arrière-petites-filles: Sofia et Rafaële Caouette. Elle est allée rejoindre son frère et ses sœurs de la famille Blais, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs. Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille désire remercier le personnel du 5e et du 6e étage de l'Hôpital Jeffery Hale pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une fondation de votre choix. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la