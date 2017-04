CARON, Thérèse



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 19 avril 2017, à l'âge de 73 ans 2 mois, est décédée dame Thérèse Caron, fille de feu dame Esther St-Amand et de feu monsieur Patrick Caron. Née à St-Léonard-Parent, N.-B., le 22 janvier 1944, elle demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àle vendredi 28 avril 2017 de 19 h à 22 h de même que le samedi 29 avril 2017 de 10 h à 13 h.Le corps sera porté en terre au cimetière de Giffard à une date ultérieure. Madame Caron laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Mona (feu Jean-Paul Hébert), Émile, Edna, Marie-Claire, Anne-Marie, Dr. Matthieu (Sandra Wilson), Conrad, Gemma, Jacqueline Landry (feu Fernand), Jocelyn Dussault (feu Maria) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Thérèse était également la sœur de: Jean-Guy, Georges, Nicole, Monique, tous décédés. La famille remercie tout ceux et celles qui l'ont aidée et accompagnée dans sa maladie de même que tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix. Les funérailles sont sous la direction de