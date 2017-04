Caroline Dhavernas comble la critique

Portée par d’excellentes critiques, la série Mary Kills People avec Caroline Dhavernas a débuté devant plus d’un million de téléspectateurs aux États-Unis. Particulièrement élogieux, le Los Angeles Times a même comparé l’actrice québécoise à Katharine Hepburn.

«Crédible et bien ancrée au sol, avec l’assurance mordante, caustique et classique d’une Barbara Stanwyck ou d’une Katharine Hepburn, Dhavernas teinte son jeu comique d’intensité dramatique, écrit le quotidien américain. Sa présence vous distrait des occasionnelles fissures au plafond.»

Le Los Angeles Times est loin d’être le seul média à avoir encensé la série dans laquelle Caroline Dhavernas campe une urgentologue qui aide des patients en phase terminale à mourir. La critique du New York Times est également flatteuse, applaudissant notamment l’humour noir du feuilleton canadien.

De son côté, Variety parle d’une série «intelligente, divertissante, énergique et futée qui rallie des éléments propres aux thrillers criminels, aux soaps médicaux, ainsi qu’au drame psychologique».

Quant au Washington Post, il qualifie Mary d’«irrésistiblement provocante et parfois même angoissante».

Cette pléthore de critiques positives en provenance des États-Unis, où Mary Kills People tente de faire sa marque sur Lifetime, la même chaîne que UnREAL, ravit Caroline Dhavernas. «Je suis très contente de voir qu’ils ont compris le ton du show, note l’actrice. Ce n’est pas parce qu’on ajoute une touche d’humour qu’on manque de respect face à la mort. On montre qu’il y a de l’humour partout, même dans les endroits les plus sombres, parce que c’est comme ça qu’on peut survivre aux moments les plus difficiles.»