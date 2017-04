MARTIN, Carl



À son domicile de Montréal, le 15 avril 2017, à l'âge de 54 ans, est décédé subitement monsieur Carl Martin, fils de monsieur Yvon Martin et de madame Mary Matheson. Outre ses parents il laisse dans le deuil son frère Kurt (Isabelle Tremblay) et leurs enfants Julianne et Léonard, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances aude 13h30 à 15h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Maladies du Cœur et de L'ACV (261-4715 avenue des Replats, Québec QC G2J 1B8) ou à Les Diabétiques de Québec (3175 chemin Quatre-Bourgeois, bureau 12, Québec Qc G1W 2K7).