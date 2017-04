GREAVES, André



À Québec, le 22 avril 2017, entouré de l'amour des siens, est décédé monsieur André Greaves, fils de feu Roméo Greaves et de feu Adrienne Thomassin. Il habitait à Québec. Sa famille recevra les condoléances le dimanche, 30 avril 2017, entre 13h et 17h, à la résidence de son fils, Julien Greaves, au 324, 5e Rue, Québec. Les parents et amis sont les bienvenus pour ce rassemblement en sa mémoire qui se voudra plein de joie et de bons souvenirs. Il laisse dans le deuil ses enfants: Véronique (Mélissa Fréchette) et Julien (Solie Gagnon); ses petits-enfants qui l'adoraient: Chad, Malie et Fanélie; ses frères et sœurs: Jeannette (Maurice Giroux), feu Michel, Carole (Réal Mercier), feu René, Richard et Danielle (Claude Kelly). La famille tient à remercier le personnel du 4ième étage de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués.