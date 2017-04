Coup de pouce aux travailleurs des PME pour économiser

Près de la moitié des travailleurs ne bénéficient pas d’un régime de retraite offert par leur employeur. Pour leur donner un petit coup de pouce, le gouvernement du Québec a adopté une loi visant la mise en place du régime volontaire d’épargne-retraite. En quoi consiste ce fameux RVER, et qui y est admissible?

On le sait: mettre de l’argent de côté pour ses vieux jours n’est pas chose aisée pour les travailleurs qui ne bénéficient pas d’un régime de retraite par le biais de leur employeur. Épargner demande de la discipline et beaucoup de motivation.

Mais depuis peu, les entreprises qui ne proposent pas déjà un régime collectif à leurs employés doivent mettre en place un régime volontaire d’épargne-retraite (RVER). On espère ainsi aider les personnes qui travaillent pour des petites entreprises, travailleurs qui bénéficient rarement d’un régime de retraite, d’un REER ou d’un CELI collectif au travail.

Or, on compte 235 075 entreprises de moins de 100 employés au Québec sur les 239 966 recensées dans la province, selon les dernières données de Statistique Canada (décembre 2015).

Le RVER, qu’est-ce que c’est ?

Le RVER est un régime d’épargne-retraite offert par l’employeur et géré par un administrateur autorisé par l’Autorité des marchés financiers.

Avec ce régime, les cotisations de l’employé sont directement prélevées sur sa paye. Le taux de cotisation par défaut actuel est de 2 % du salaire brut, mais le travailleur peut le modifier – jusqu’à deux fois par année – en fonction de sa capacité à épargner.

Il a également la possibilité de se retirer du RVER ou de suspendre temporairement sa participation, sans perdre ses avantages sur les sommes déjà versées.

Ça vaut la peine de participer ?

Cotiser à un RVER présente des avantages fiscaux pour l’employé: les montants cotisés sont déductibles du revenu imposable, jusqu’à concurrence de 18 % des revenus.

Puisque la contribution s’effectue à la source, le travailleur bénéficie d’une économie d’impôt immédiate. Comme c’est le cas avec un REER, les montants cumulés ne sont pas imposables tant et aussi longtemps qu’ils ne seront pas retirés.

DATES À RETENIR

Les employeurs doivent offrir un RVER :

Depuis le 31 décembre 2016, pour les entreprises ayant à leur emploi 20 employés visés ou plus en date du 30 juin 2016.

Au plus tard le 31 décembre 2017, pour les entreprises ayant à leur emploi 10 à 19 employés visés en date du 30 juin 2017.

Pour les entreprises de cinq à neuf employés, la date limite sera déterminée ultérieurement par le gouvernement, mais ne pourra pas être antérieure au 1er janvier 2018.

En cas de manquement de l’employeur, le travailleur peut porter plainte auprès de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.

3 conseils pour savoir par où commencer

Selon Retraite Québec, alors que le taux de participation à un régime de retraite est de presque 100 % dans la fonction publique et le secteur de la construction, il chute à 55 % dans les grandes entreprises et même à 5 % dans les PME. Une statistique qui a poussé le gouvernement à prendre le taureau par les cornes avec la mise en place du RVER.

Dois-je offrir un RVER ?

D’ores et déjà, les entreprises de 20 employés et plus sont visées. Celles de 10 à 19 travailleurs devront aussi répondre à cette obligation d’ici le 31 décembre 2017. Pour celles de cinq à neuf employés, le gouvernement n’a pas encore donné de date butoir. En revanche, les employeurs offrant déjà un régime de retraite collectif à l’ensemble de leurs employés ne sont pas touchés par cette mesure.

Quelles étapes dois-je suivre ?

Antoine Chaume, planificateur financier chez Lafond + Associés, affirme que la première chose à faire est de choisir un administrateur qui pourra mettre en place un RVER dans votre entreprise. Ensuite, il faut aviser les employés par écrit de l’entrée en vigueur du nouveau régime, puis y inscrire tous ceux qui y sont admissibles. Enfin, l’employeur doit effectuer la retenue à la source des cotisations sur salaire, et les transmettre à l’administrateur du régime.

Dois-je cotiser au RVER ?

L’employeur n’est pas obligé de cotiser au RVER, précise Antoine Chaume. S’il choisit de le faire, cela constitue toutefois un argument de poids pour attirer et retenir la main-d’œuvre à son emploi. Ses cotisations seront exemptes de taxes sur la masse salariale, contrairement aux contributions versées sur les REER ou les CELI des employés.