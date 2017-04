Coupable d’avoir piloté un avion en état d’ébriété

Après avoir subi son procès, le propriétaire de l’aérodrome de Pintendre a été trouvé coupable d’avoir piloté un avion avec un taux d’alcoolémie de 163 mg d’alcool par 100 ml de sang et de menaces à l’égard de son voisin.

«La preuve a démontré, hors de tout doute raisonnable, que le soir du 17 août 2014, vous étiez aux commandes de votre avion alors que votre alcoolémie était deux fois supérieure à la limite permise», a brièvement résumé la juge Hélène Bouillon avant de déclarer Jacques Bernier coupable.

Menaces « intimidantes »

Au surplus, il était «tout aussi clair», pour elle, que les menaces faites à l’égard de son voisin se voulaient «intimidantes» et qu’il désirait «qu’elles soient prises au sérieux».

«Après avoir percuté la clôture, Jocelyn Lapointe est venu me voir, il m’a demandé ce que je faisais et je lui ai répondu que si je décollais d’ici, j’allais me crasher sur sa maison», a d’ailleurs souligné la présidente du tribunal, en citant la déclaration de l’accusé faite aux policiers.

De façon commune, les avocats au dossier ont suggéré que soit imposée, au pilote, une amende de 2000 $ assortie d’une interdiction de conduire tout véhicule pour une période d’un an en ce qui concerne l’accusation de conduite en état d’ébriété.

Absolution conditionnelle

Pour l’accusation de menaces, l’avocat de Bernier, Me Richard Gosselin, a souligné à la juge que cette infrac-tion inscrite au dossier de son client pourrait avoir des conséquences très lourdes, puisque Bernier doit parfois se rendre aux États-Unis dans le cadre de son travail.

La juge a donc accepté de prononcer, sur ce chef, une absolution conditionnelle où il sera interdit à l’accusé, pendant un an, d’entrer en contact avec ses voisins. Elle lui a également imposé une amende de 500 $.