LESSARD, Marius



À l'Hôpital Laval (I.U.C.P.Q.), le 20 avril 2017, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Marius Lessard, conjoint de dame Irène Tremblay, époux de feu dame Liliane Goulet, fils de feu monsieur Gabriel Lessard et de feu madame Antonia Labbé. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lale dimanche 30 avril de 14 h à 17 h et de 19h à 21h,de 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Irène, ses enfants: Josée (Michel Laverdière), Louis (Guylaine Marcoux) et Caroline (René Blanchet); ses petits-enfants: Mélanie, Paméla, Shania, Loïk, Michèle, Sarah, Joanie et Sabrina; son arrière-petite-fille Raphaëlle; sa sœur Georgette (Jean-Guy Lessard); ses beaux-frères et belles sœurs de la famille Goulet: Jacques, Constance, Parise et Suzanne ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital Laval (I.U.C.P.Q.) pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôpital Laval (I.U.C.P.Q.), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1B 0B8 tél.: 418-656-4999.