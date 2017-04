VERREAULT, Louisette



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, à l'unité des soins palliatifs, le 12 avril 2017, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Louisette Verreault, fille de feu dame Marie-Anne Marcotte et de feu monsieur Cyrille Verreault. Elle demeurait à Québec, secteur de Charlesbourg.Elle a été confiée auSelon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h. Ses cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière de Château-Richer. Louisette laisse dans le deuil ses sœurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères: Julienne (feu Paul-Émile Paré), Gertrude (feu Guy Provost), Denis (Gilberte Boivin), Rodrigue (Diane Gravel), Sabine (Léonce Nadeau), Gilberte (Alfred Couture), Thérèse (Jean-Charles Minville), sa belle-sœur Francine Turcotte (feu Pierre Verreault, Rodrigue Rivard), ses nièces, neveux et leurs conjoints(es) ainsi que ses cousins et cousines. Elle était aussi la sœur de feu Jacqueline, feu Lucille et feu Georges. Sincère merci à l'équipe des soins palliatifs du Centre d'hébergement de Charlesbourg pour leur humanisme, les excellents soins et attentions prodigués à Louisette.