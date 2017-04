De la terre à la mer: un été au Domaine Forget avec Marie-Nicole Lemieux

Avec le dévoilement de la programmation estivale du Festival du Domaine Forget, l’été peut finalement arriver. Dans ce joli coin de pays coincé entre la terre et la mer s’étend un vaste domaine qui chaque année, accueille des milliers d’étudiants et un Festival de musique classique de très haut calibre. Si vous partez de Montréal, calculez quatre heures et demie de route, et vous croiserez en chemin des alpagas et la fromagerie du Migneron.



Des grandes formations aux concerts tout en douceur.



Samedi 17 juin, pour le concert d’ouverture, Mathieu Lussier dirigera Les Violons du Roy dans un doublé Haendel/Vivaldi. Pour les solistes invités, nous ferons entièrement confiance le joueur de basson Laurent Lefèvre, ainsi qu’a la lumineuse mezzo-soprano Michèle Losier. Samedi 29 juillet, dans le cadre des grands rendez -vous, place à la porte-parole du Domaine Forget et contralto Marie –Nicole Lemieux

qui sera en tandem, avec la soprano Karina Gauvin. Nous retrouverons Marie-Nicole, le lendemain, dimanche 30 juillet pour Invitation au Voyage. Entouré du pianiste David Zobel et du comédien Raymond Cloutier, elle explorera en paroles et musique, les œuvres de Chausson, Duparc, Ferré, Charpentier et Debussy.

Nous surveillerons aussi, samedi 5 août, le chef d’orchestre Jacques Lacombe et l’Orchestre symphonique de Québec recevra la jeune violoniste Midori.

Dimanche 20 août, pour le concert de clôture, Bernard Labadie et ses Violons du Roy retrouveront le pianiste Alexandre Tharaud pour Mendelssohn, Beethoven et Mozart.

Rayon jazz et populaire



Là encore, de belles surprises vous attendent. Samedi 19 août, dans un format intimiste, le chanteur Gino Vanelli sera accompagné du pianiste Greg Gobel.

Dimanche 25 juin, la chanteuse Stacey Kent sera en formule quartette, tandis que vendredi 11 août place à la famille Clayton.

C’est à dire John à la contrebasse, Jeff au saxophone, qui sera entouré du pianiste Sullivan Foster et du trompettiste Marquis Hill.

Pour tout savoir



www.domaineforget.com