Deux douaniers arrêtés pour importation de cocaïne

TORONTO – Deux douaniers de l’aéroport international Pearson de Toronto ont été arrêtés et accusés, jeudi, d’avoir participé à un complot visant à importer de la cocaïne au pays.

Selon la Gendarmerie royale du Canada (GRC), les deux agents de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et trois complices ont fait entrer au pays plus de 30 kilos de cocaïne en provenance de la Jamaïque et de la Colombie.

La GRC et l’ASFC ont enquêté conjointement pendant environ 18 mois sur les agissements des agents Patrick Ruddy, 37 ans, et Brano Andrews, 41 ans. Tous deux ont été accusés d’abus de confiance pour un fonctionnaire public, de complot visant à importer une substance interdite et d’importation d’une substance interdite.

Roberto Leyva, 32 ans; Keith Hamid, 41 ans et Rennie Escoffery, 57 ans, ont aussi été accusés de complot et d’importation de cocaïne dans cette histoire, exception faite de M. Escoffery qui a seulement été accusé de complot.

«Toutes les allégations de comportement inapproprié ou illégal de la part d'employés de l'ASFC sont prises très au sérieux [...] Ces allégations ne reflètent aucunement l'authentique professionnalisme, le dévouement et l'intégrité dont font preuve jour après jour les employés de l'ASFC», a soutenu le directeur général de l’ASFC pour la région de Toronto, Goran Vragovic, dans un communiqué.

Les cinq accusés devaient comparaître jeudi après-midi au palais de justice de Brampton pour tenter d’obtenir une libération sous caution.