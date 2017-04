BOUTIN, Marie-Ange Bérubé



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Marie-Ange Bérubé à l'Hôpital Général de Québec, le 6 avril 2017, à l'âge de 82 ans et 9 mois. Elle était l'épouse de monsieur Gérard Boutin et la fille de feu madame Philomène Morin et de feu monsieur Arthur Bérubé. Elle était native de Notre-Dame-du-Lac, comté de Témiscouata, et demeurait à Québec.Outre son époux et sa fille unique Myrianne Boutin, son beau-fils Martin Fiset, elle laisse dans le deuil ses sœurs et son frère: Sœur Murielle, o.p., Dominicaine Missionnaire Adoratrice, Ghislain (Jocelyne Langlois), Huguette (Jean Pelletier), Claudette, Nicole, Estelle (Marcelin Côté), ainsi que plusieurs neveux et nièces de la famille Bérubé. Elle était la sœur de feu Monique (Jean Normand). Elle laisse également sa nièce Lise Boutin (Jean-Denis Bouchard), ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces de la famille Boutin, ainsi que le fils de son époux, Paul Laverdière.où la famille recevra les condoléances une demi-heure avant la cérémonie, soit à compter de 10h30. L'inhumation des cendres se fera par la suite au cimetière paroissial. Un merci particulier au personnel de l'Hôpital Général de Québec, département 400-500, pour l'excellence des soins prodigués et tout le dévouement apporté, depuis plus de 4 ans, à mon épouse et à ma mère. Merci de ne pas envoyer de fleurs et de traduire vos témoignages de sympathie par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 201, Québec, Québec, G1S 3G3. Téléphone : 418 527-4294. Courriel : www.societealzheimerdequebec.com/wp/faire-un-don/Des formulaires seront disponibles sur place.