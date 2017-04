ALLARD, Jean-Claude



À St-Jean-sur-Richelieu, le 4 avril 2017, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Jean-Claude Allard, époux de dame Anne-Marie Giroux. Il demeurait autrefois à Beauport (Quartier Montmorency). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 14h à 16h20.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière St-Grégoire de Montmorency. Il laisse dans le deuil outre son épouse; ses enfants: Carol (Brigitte Francoeur), Andréanne (Patrick Trépanier); ses petits-enfants: Charles, Stéphane et Simon Trépanier, Gabriel Allard et leur conjoint et conjointe; ses deux arrière-petits-enfants: Alexe-Anne et Théodore Trépanier; ses frères: Gilles, André (feu Louisette Rioux), son beau-frère et ses belles-sœurs: Gaétan Giroux (Ghislaine Mailloux), Agathe Giroux, Henriette Giroux (Robert Kègle); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines de la famille Allard et Giroux et ami(e)s.