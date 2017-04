BERTRAND, Marie-Christine



Quand la mort est une porte ouvertesur une autre vie.À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 avril 2017, à l'âge de 34 ans, est décédée Marie-Christine Bertrand, fille de monsieur André Bertrand et de madame Line Bédard, soeur de Louis-André Bertrand et fiancée de Olivier Joyal. Elle demeurait à Montréal. Outre ses parents, son frère et son fiancé, elle laisse dans le deuil ses grands-parents: Alice Lagrange et Raymond Bédard, Jeannine Bélanger et Donat Bertrand; ses oncles et tantes: André Bédard, Hervé Bertrand (Céline Bellavance), Réjean Bertrand (Micheline Dubois), Claude Bertrand (Hélène Giguère), Daniel Bertrand, Mario Bertrand; ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents, ami(e)s et collègues de travail. La famille tient à remercier la merveilleuse Dre Nadine Martel, hémato-oncologue, Sophie D'Auteuil, infirmière pivot en oncologie, Lise Thibault, coordonnatrice en radiologie, et toute l'équipe soignantes de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Afin de démystifier la maladie mentale, Marie-Christine voulait que vous sachiez qu'elle a eu un diagnostic de trouble bipolaire en 2015 et qu'elle a bénéficié de l'aide de l'organisme Revivre. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de Hôtel-Dieu de Lévis ou à l'organisme Revivre. La famille vous accueillera aude 19h à 21h et le samedi 29 avril à compter de 13h.