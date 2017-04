Des accusations criminelles concernant des élus libéraux sont bloquées, selon Yves Francoeur

Des accusations criminelles concernant des élus libéraux, dont un siège toujours à l’Assemblée nationale, sont bloquées, a affirmé le président de la Fraternité des policiers de Montréal, Yves Francoeur, sur les ondes du 98,5 FM, jeudi matin.

Ces deux libéraux auraient fait l’objet d’une enquête criminelle en lien avec la mafia.

Yves Francoeur soutient que le processus judiciaire aurait subi de l’«obstruction» après que l’enquête eut été complétée, ce qui expliquerait qu’aucune accusation n’a été déposée contre ces deux individus.

«Si ça avait été n’importe qui d’autre qui avait été impliqué, il y aurait eu des accusations», a dit M. Francoeur, en se basant sur des témoignages qui lui ont été rapportés.

Les deux élus auraient fait l’objet de filature et d’écoute électronique. Les faits qui leur sont reprochés concernent la fraude et du trafic d’influence dans le but de servir au financement du Parti libéral du Québec, a également indiqué M. Francoeur au 98,5 FM.

L’individu lié à la mafia italienne, avec qui les deux élus libéraux auraient fait affaire, œuvre dans le domaine immobilier, a également indiqué M. Francoeur.