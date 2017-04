BELLEY, Jacqueline



À l'Hôpital l'Enfant-Jésus, le 16 avril 2017, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Jacqueline Belley, épouse de feu monsieur Robert Guillot. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 14 h.Elle laisse dans le deuil, ses fils: Jeannot (Carole Talbot) et Michel (Johanne Levesque); ses petits-enfants: Danny, Martin (Audrey) et Jean-Michel; sa sœur Cécile; sa cousine adorée Lucille Fitzback ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'enfant-Jésus et spécialement l'équipe du A-4000 pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital l'Enfant-Jésus), 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc, G1L 3L5, tél. : 418-525-4385.