ROBIN, Colette Miller



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 2 avril 2017, à l'âge de 76 ans et 9 mois, est décédée madame Colette Miller, épouse de monsieur Denis Robin, fille de madame Émérancienne Chamberland et de monsieur Paul-Émile Miller. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10h à 12h.Les cendres seront ensuite déposées au Mausolée Catherine-de-St-Augustin du Cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil outre son époux, Denis Robin; ses enfants: Denis (Linda Beaudoin), Colette, Michel, Linda, Francine (Benoit Girard), Nancy, Chantal (André Masson), Christina (Éric Demers); plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants; ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, parents et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du deuxième étage de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins et support apportés à la famille.