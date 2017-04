Gosselin dénonce « la guerre à l’automobile » de Labeaume

Usée par un long règne de 10 ans et déconnectée de la population, l’administration Labeaume mène «une guerre à l’automobile», a dénoncé jeudi le nouveau candidat à la mairie de Québec, Jean-François Gosselin.

C’est ce que l’ancien député adéquiste a affirmé jeudi au Journal, quelques heures après avoir confirmé, sur Twitter, qu’il portera les couleurs du nouveau parti Québec 21 lors du scrutin du 5 novembre.

M. Gosselin rejette du revers de la main le projet de «rues conviviales» porté par le maire Labeaume qui veut faire plus de place aux arbres, aux cyclistes, aux piétons et au transport en commun sur 20 à 25 % des artères de la ville.

«On enlève des espaces de stationnement [...] On ne va pas virer la ville en Plateau-Mont-Royal!» s’est-il indigné. Résolument opposé au service rapide par bus (SRB), le nouveau candidat soupçonne le maire Labeaume d’utiliser le SRB comme «un prétexte pour nous passer le tramway [...] Le lendemain de son élection, c’est certain qu’il repart le projet de SRB».

Le thème du transport prendra une place prépondérante dans le programme de M. Gosselin, puisque ce dernier promet de se battre pour réaliser un troisième lien entre les deux rives qui permettrait, selon lui, de limiter la congestion routière.

Autrefois proche des idées de Régis Labeaume, Jean-François Gosselin a regretté «le virage à 180 degrés» du maire qu’il accuse de faire désormais preuve «d’arrogance» et de «manque de respect».

Aucun voyage officiel

S’il devait être élu à la tête de la municipalité, Jean-François Gosselin promet qu’il n’effectuerait aucune mission à l’étranger, puisqu’il n’en voit tout simplement pas l’utilité.

«Surtout pas [de voyages] en première classe en passant, a-t-il lâché. Je ne vois pas comment ça vient améliorer les services de proximité de la Ville d’avoir un maire qui va en France.»

Ni voiture ni chauffeur

M. Gosselin n’aurait pas non plus de voiture avec chauffeur. Il dit qu’il pourrait utiliser sa voiture personnelle pour ses déplacements et se rendre en conseil municipal par bus.

Pourtant, le chauffeur du maire joue aussi le rôle de garde du corps, a rappelé Le Journal.

«Est-ce que le maire a eu des menaces?» a alors rétorqué M. Gosselin.

Par ailleurs, l’ancien député adéquiste soutient qu’il couperait dans plusieurs «dépenses farfelues» qu’il promet de détailler dans les prochaines semaines.

Québec 21 compte présenter des candidats aux 21 postes de conseillers. Depuis la confirmation de son saut dans l’arène municipale, M. Gosselin affirme avoir reçu de nombreux coups de fil de personnes intéressées à se joindre à son équipe.

