La civilisation québécoise serait-elle en péril?

Dernièrement j’ai reçu la visite d’une préposée dans un organisme gouvernemental. Elle cherchait à vérifier les habitudes de vie de mes voisins qui sont parents de trois enfants. Personnellement je n’ai rien à dire sur cette belle famille, mais je me demandais ce qu’on pouvait bien leur reprocher. J’ai fini par apprendre qu’il y avait eu une plainte à leur sujet.

Je me suis sentie piégée par ces deux dames de la DPJ qui tentaient de me sortir les vers du nez alors qu’il n’y avait rien à redire sur cette famille. Tout comme j’ai senti leur méchanceté évidente à l’endroit de personnes qui ne méritent pas cela selon moi. Ces deux femmes me semblaient inventer des histoires à dormir debout à propos de rien.

Je suis inquiet de ce qui se passe ici. Depuis quand un gouvernement, après avoir instauré un service de protection de la jeunesse qui ne sert qu’à détruire des familles, peut-il envisager d’implanter de force une loi sur la maltraitance envers les aînés? Où s’en va-t-on? Après ça on s’étonnera que des centaines de pères de famille perdent de vue leurs enfants au moment du divorce. Tout comme on va finir par s’étonner que les familles ne s’occupent pas de leurs vieux parce qu’ils ont peur qu’on les accuse de les maltraiter.

Louis

Jamais je n’oserais dire que la DPJ est blanche de toute erreur. Mais son rôle est majeur dans notre société et de nombreuses familles y trouvent un support bénéfique avec leurs enfants. Dans le même ordre d’idée, si le gouvernement envisage un service de protection de nos aînés face à la maltraitance, c’est que besoin il y a.