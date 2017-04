La coche d’ici

Marc Bergevin doit avoir encore une pile de statistiques sur son bureau, mais je me demande s’il a celle-ci. Au cours des 50 dernières années, le Canadien a gagné 16 coupes Stanley. Jamais il n’y est parvenu avec moins de 8 Québécois dans son alignement. En 1993, Jacques Demers en avait 14 (comme en 1971).

Certains soirs, au cours des deux dernières semaines, lorsque je voyais le club disputer de bons matches contre les Rangers, mais subir une défaite par un petit manque d’émotion, je ne pensais qu’à ces chiffres.

Vrai que le hockey à Montréal, c’est pas pareil. Mais, si on bâtit l’équipe comme ailleurs, ce sera pareil.

Vous avez vu l’éclosion de Philippe Danault depuis son arrivée? Il y en a d’autres qui auraient la même réaction, la même effervescence. Et plus ils sont nombeux, les p’tits gars d’ici, plus ils prennent les commandes de l’équipe.

En 1993, les meneurs d’hommes s’appelaient Roy, Carbonneau, Damphousse, Desjardins.

IL Y EN A

Il est bien évident qu’il est presque impossible d’aller chercher un Huberdeau en Floride, mais les Brassard (Ottawa), Pominville (Minnesota), Couturier (Philadelphie), Perreault (Winnipeg), Vermette (Anaheim) et Perron (St-Louis) sont atteignables. Si dans la plupart des équipes de la NHL, à valeur égale, on a tendance à ne pas choisir un Québécois, pourquoi le Canadien ne ferait-il pas le contraire? L’histoire glorieuse de l’équipe le montre clairement: le Canadien doit avoir un caractère distinct, une identité unique qui explique pourquoi cette organisation compte plus de coupes Stanley et de championnats que toutes les autres.

Le 4 décembre 1909, dans une suite de l’hôtel Windsor, on avait fondé l’équipe du nom du Canadien de Montréal. C’était pour les Canadiens français et on lui avait donné les couleurs de la France.

Pourquoi on ne se garderait pas un petit morceau d’histoire?

