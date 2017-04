Le projet de SRB «est mort», assure Labeaume

Régis Labeaume a ajouté à la confusion qui règne, jeudi, au sujet du SRB. Le projet «est mort», a-t-il insisté, affirmant du même souffle qu’il ne peut pas exclure cette option.

Depuis une semaine, le maire de Québec a multiplié les déclarations contradictoires sur le sujet. Vendredi dernier, il s’était défendu d’avoir enterré le service rapide par bus sur la Rive-Nord, au lendemain de son point de presse annonçant la fin du projet et la tenue d’une grande consultation publique sur l’avenir du transport collectif.

«Ce qui est enterré, c’est le SRB Québec-Lévis. Ça, c’est certain. Mais le SRB à Québec, moi, je ne l’ai pas enterré. Il reste là, c’est une possibilité très forte», s’était-il exprimé vendredi dernier.

Consultation

Jeudi, lors de deux points de presse distincts, son discours a de nouveau évolué. «Il n’y a pas de projet de SRB... J’ai dit que ça n’existe plus. Il n’y en a plus. La réponse finale sera donnée par la population. Jusqu’à nouvel ordre, il n’y a pas de projet SRB à Québec», a-t-il laissé tomber.

Le maire s’est défendu d’avoir un agenda caché et de mettre sur la glace le projet controversé de SRB afin de favoriser sa réélection. «Comment on peut être contre un projet qui n’existe pas ?» a-t-il balancé, en réponse à ses détracteurs et à ses adversaires politiques.

«Là, on va aller en consultation et les gens vont nous dire ce qu’ils veulent et à partir de ça, on choisira. Y’en a pas mille façons de se mouvoir: vous avez un train de banlieue, un métro, un tramway, des voies réservées, des voies express... Ça, c’est les moyens. On ne peut pas enlever le SRB quand il n’y a pas dix moyens, au total, qui existent. Quand je dis qu’on ne peut pas exclure le SRB, c’est parce que ça fait partie des moyens.»

Prolonger le tracé

«Notre intention, c’est qu’on puisse prolonger le tracé et aller en périphérie le plus possible. Une fois qu’on saura par où on peut passer, on va choisir le moyen», a-t-il renchéri.