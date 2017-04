Le quotidien des Petites Franciscaines de Marie

Le Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul rendra hommage aux Petites Franciscaines de Marie, qui viennent de quitter la petite municipalité charlevoisienne, après un séjour de 126 ans.

L’exposition photographique Le Temps Révélé, de l’artiste Alicia Lorente, relate les derniers moments de cette congrégation religieuse présente depuis 1891 sur la rue Ambroise-Fafard.

«Ce sont des photos noir et blanc qui ont été prises dans leur quotidien, dans les trois semaines précédant leur départ en février dernier. C’est très touchant. C’est un document historique», a lancé Jacques Saint-Gelais Tremblay, directeur général du Musée, qui fêtera son 25e anniversaire, le 24 juin.

Alicia Lorente est une photographe montréalaise, originaire d’Espagne, qui a exposé au Québec, à New York et en Europe.

Dans une deuxième exposition, intitulée Dans l’œil du temps, le Musée présentera une quinzaine de tableaux du peintre Marius Dubois, réalisés entre 2000 et 2014.

Photo courtoisie Daniel Cadieux

Humanité et force rédemptrice

Les toiles de cet artiste, qui a vécu sur l’île d’Orléans et qui a peint les fresques murales de la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré, abordent des sujets mythologiques et religieux. Des tableaux qui reflètent sa foi en l’humanité et une profonde conviction en la force rédemptrice.

«On pourrait comparer son travail à celui de Salvador Dali, a décrit Jacques Saint-Gelais Tremblay à l’endroit de cet homme qui a toujours refusé l’étiquette du peintre religieux, précisant qu’il avait aussi fait autre chose.

Cette exposition mettra également en vedette des cahiers et des dessins préparatoires de nouveaux concepts sur lesquels il travaillait avant son décès, survenu en janvier 2016.

Photo courtoisie Alicia Lorente

Hommage à Claude Le Sauteur

Pour sa troisième exposition de la saison été-automne, le Musée rendra hommage au peintre Claude Le Sauteur.

La conjointe de l’artiste, qui s’était établi aux Éboulements, a récemment remis au Musée tout ce qui se trouvait dans son atelier. L’artiste, qui a étudié à l’École des beaux-arts de Québec et qui a reçu les enseignements de Jean-Paul Beaulieu, est décédé en 2007 à l’âge de 81 ans.

L’exposition intimiste L’ATELIER présentera des carnets de croquis, des dessins originaux, des toiles et aussi du travail d’imprimerie, comme des cartes de souhaits ou des publicités qu’il a réalisées à titre de graphiste.

Les trois nouvelles expositions du Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul seront présentées du 24 juin au 5 novembre. Toutes les informations sont en ligne à l’adresse macbsp.com.