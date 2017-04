L'entreprise Lumenpulse privatisée par son fondateur et Power Corporation

Après avoir vu son titre dégringoler en bourse au cours des dernières semaines, l’entreprise Lumenpulse de Montréal est sur le point d’être rachetée par un groupe d’investisseurs mené par son fondateur, François-Xavier Souvay, et une filiale de Power Corporation, Énergie Power.

L’entreprise, qui développe des solutions d’éclairage DEL à haut rendement et dont les produits illuminent plusieurs édifices célèbres, offrira un prix de 21,25 $ au comptant par action aux actionnaires actuels, ce qui représente une prime de 85,8 % par rapport au prix de l’action mercredi, la veille de l’annonce.

L’action de Lumenpulse avait perdu près de 40 % de sa valeur au cours des derniers mois et l’entreprise semblait éprouver des difficultés à regagner la confiance des investisseurs. Lumenpulse avait aussi revu ses perspectives 2017 à la baisse.

La transaction valorise la compagnie fondée il y a 11 ans à environ 600 millions de dollars.

«À titre de société fermée, nous disposerons des ressources et de la flexibilité nécessaires pour poursuivre notre croissance, concentrer encore davantage nos efforts sur l’innovation et le développement de nouveaux produits, et faire un autre pas de géant en vue de devenir un véritable chef de file mondial du secteur de l’éclairage architectural à haut rendement de catégorie de spécifications», a affirmé le président et chef de la direction de Lumenpulse, François-Xavier Souvay, par communiqué.

Power Corporation s’est réjouie de devenir copropriétaire de la compagnie basée à Montréal.

«À titre de fondateur et de chef de la direction de Lumenpulse, François-Xavier, appuyé par son équipe de gestionnaires de talent, a fait de cette entreprise montréalaise un joueur clé sur la scène mondiale. La philosophie de Lumenpulse cadre parfaitement avec notre modèle de création de valeur à long terme», a mentionné Olivier Desmarais, président du conseil d'administration d'Énergie Power et premier vice-président de Power Corporation du Canada.

La transaction proposée doit maintenant être approuvée par les deux tiers des voix exprimées par les porteurs d’actions de Lumenpulse, mais elle a déjà reçu l’aval du conseil d’administration.

M. Souvay sera le président et chef de la direction de la compagnie.

Le Groupe Lumenpulse compte actuellement 670 employés à l’échelle mondiale dont des bureaux à Vancouver, Québec, Boston, Paris, Florence, Londres et Manchester, selon un communiqué de la firme.